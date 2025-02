il 26 febbraio Incontro tecnico per gli impiantisti termoidraulici di CNA Imperia

CNA Imperia promuove un incontro rivolto agli operatori del settore termoidraulico per illustrare le novità introdotte dalla Regione Liguria in merito alla digitalizzazione del libretto di impianto termico e al potenziamento dell’interoperabilità tra i sistemi CAITEL e SIAPEL.

Data: Mercoledì 26 febbraio 2025

Orario: Dalle ore 19:00

Luogo: Sala riunioni CNA Imperia – Via Bartolomeo Asquasciati 12, Sanremo

L’iniziativa, aperta sia agli associati CNA che ai non associati, sarà un’importante occasione di confronto su aspetti tecnici e procedurali legati alla nuova normativa, con l’obiettivo di fornire strumenti operativi chiari ed efficaci agli installatori e manutentori del settore.

Interverranno

Matteo Moretti , Presidente CNA Installazione e Impianti Genova

, Presidente CNA Installazione e Impianti Genova Luca Falco, Presidente CNA Installazione e Impianti Imperia

Tematiche dell’incontro

- Digitalizzazione del libretto di impianto termico

La Regione Liguria ha introdotto una nuova funzionalità nella Progressive Web App CAITEL, che consente la compilazione digitale del libretto di impianto per i nuovi accatastamenti. Il calendario di attuazione prevede:

- Dal 3 marzo al 4 maggio 2025: utilizzo facoltativo del libretto digitale

- Dal 5 maggio 2025: obbligatorietà per i nuovi accatastamenti

- Dal 1° marzo 2026: obbligo esteso a tutte le operazioni di aggiornamento del libretto

- Interoperabilità CAITEL-SIAPEL

Il progetto triennale promosso dalla Regione mira a ottimizzare lo scambio di dati tra le due piattaforme, migliorando la gestione delle informazioni relative agli impianti termici.

- Obbligo di inserimento del codice POD

Con il Decreto Dirigenziale n. 993-2025 dell’11 febbraio 2025, il codice POD (Point of Delivery) diventa un campo obbligatorio nella compilazione del libretto digitale. L’identificativo, che non riporta informazioni sul fornitore di energia elettrica, dovrà essere fornito dal responsabile dell’impianto alla ditta manutentrice o installatrice.

- Impatto operativo per installatori e manutentori

Saranno analizzate le nuove responsabilità e le modalità operative per garantire la conformità normativa, con particolare attenzione alle implicazioni per le imprese e ai vantaggi dell’integrazione digitale.

- Nuovo Regolamento Fgas 2024/573 - le novità introdotte Il testo introduce il divieto di immissione sul mercato per alcune categorie di prodotti e apparecchiature contenenti Fgas, tra cui i frigoriferi domestici e refrigeratori a uso domestico (divieto d’utilizzo di Fgas a partire dal 1° gennaio 2026, anche se con GWP

Il nuovo Regolamento, inoltre, anticipa alcune scadenze temporali che erano previste dal vecchio Reg. (UE) 517/2014 ed estende il divieto d’uso ad alcune tipologie di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati, limitando il valore di GWP soglia e rendendolo più sfidante.

Un’opportunità per approfondire e chiarire i dubbi

L’incontro sarà strutturato per consentire un dialogo aperto tra i relatori e i partecipanti, offrendo risposte concrete ai quesiti pratici degli operatori del settore.

Prenotazione obbligatoria

Per garantire una migliore organizzazione, è richiesta la conferma di partecipazione.

Info e iscrizioni: Cell. 347 2915873

Email: segreteria@im.cna.it

In basso il decreto ufficiale della Regione Liguria con tutti i dettagli normativi.