Bordighera: al via il Corso introduttivo all'intreccio del ‘Parmurelu' della Cumpagnia d’a Parmura

Nell’intento di tramandare questa bellissima tradizione, anche quest'anno A Cumpagnia d’a Parmura organizza il Corso introduttivo all'intreccio del ‘Parmurelu’ tipico di Bordighera.

Il corso si svolgerà nei giorni 10, 11, 17 e 18 marzo 2025 (lunedì e martedì) dalle ore 20,45 alle 22,30 circa nella sala parrocchiale di Santa Rosa a Bordighera Alta. La prima serata si chiede gentilmente di arrivare alle ore 20,30 per perfezionare le iscrizioni. Contributo di partecipazione per l'intero corso € 15,00

N.B. Per la buona riuscita il corso sarà a numero chiuso con un massimo di 20 iscritti. Per confermare la vostra iscrizione potete inviare un messaggio tramite Messenger a questo account, una e-mail alla casella di posta elettronica: compagniadellapalma@gmail.com, oppure un sms o messaggio WhatsApp al numero +39 3397228903. In ogni caso vi invieremo conferma di iscrizione. Chi lo volesse può portare con sé delle piccole forbici.