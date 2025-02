Taggia: si dimette il Consigliere di opposizione Siffredi "Venute meno le condizioni per una mia scelta non condizionata"

“Nel mio ruolo pubblico ed istituzionale, non ho mai spostato una questione dall’ambito politico a quello personale, non c’è mai stata altra volontà oltre quella della discussione politica. Il mio agire da Consigliere è stato dettato da un impegno morale, politico e civico, sempre. A sostegno di ciò ci sono le parole ed i voti che ho sempre espresso nell’Aula Consiliare e nella Commissioni”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione a Taggia, Jacopo Claudio Siffredi, che ha deciso di dimettersi dal. “Credo di aver svolto il mio ruolo sempre nel pieno rispetto dell’Istituzione e delle persone che ero chiamato a rappresentare. Ho promesso, il 27 dicembre 2022, ‘un’opposizione decisa, indipendente e scevra da compromessi’, ed ho cercato di compierla nei miglior modo possibile. Oggi mi trovo però in dovere di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale perché sono venute meno le condizioni capaci di assicurare una mia scelta non condizionata”.

Siffredi ha ringraziato chi lo ha supportato: “La memoria di Marco Ardoino che mi ha preceduto, la mia famiglia, i cittadini di Taggia, gli elettori, gli uffici comunali, Progetto Comune e tutti i membri del Consiglio per l’aiuto che mi hanno profuso”. Al posto di Siffredi subentrerà Fulvia Alberti.