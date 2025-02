Mezzi dei vigili del fuoco vetusti, FNS CISL evidenzia il potenziale pericolo in termini di sicurezza sul lavoro

"Nei giorni scorsi si è verificato l’ennesimo grave fatto del fermo causa guasto, di un mezzo pesante di soccorso di prima partenza (Auto Pompa Serbatoio) in questo caso, in servizio al Distaccamento Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Il ripetersi di queste situazioni sono da ricondurre alla vetustà generale del parco mezzi di soccorso in dotazione al Comando di Imperia ed alla cronica mancanza di fondi per le riparazioni urgenti". A dirlo è il Segretario Provinciale FNS CISL Fulvio Brezzo che spiega: "Non possiamo esimerci inoltre di evidenziare il potenziale pericolo in termini di sicurezza sul lavoro dei Vigili del Fuoco nonché le ricadute sulla cittadinanza che potrebbe subire i ritardi nel soccorso dovuti a guasti imprevisti dei mezzi.

Evidenziamo inoltre come, l'apertura del distaccamento rurale di Pieve di Teco avvenuta nei mesi scorsi, non sia stata supportata dall'assegnazione opportuna di nuovi automezzi di soccorso. La FNS CISL ha provveduto a segnalare in modo formale la situazione al Direttore Regionale VVF, a S.E il Prefetto di Imperia, agli organi Nazionali e Regionali CISL prendendo atto della grave situazione del Comando di Imperia e si riserva di adottare tutte le iniziative di lotta sindacale come previsto dalla legge".