Balneari, Sanna (PD): “L’assessore Scajola intervenga e chieda al governo regole chiare”

“Come abbiamo denunciato più volte, le bugie della destra sulle concessioni balneari si sono infrante contro la realtà della direttiva Bolkestein. Il Governo ha tradito per anni le promesse fatte all’intero settore, generando un caos che oggi penalizza non solo gli operatori ma anche gli amministratori locali, lasciati senza alcun supporto. L’ultima pronuncia del Tar Liguria lo conferma: la proroga al 30 settembre 2027, voluta dal Governo e dalla maggioranza, è illegittima. Un esito prevedibile, visto che manca un accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione europea e, in ogni caso, nessun accordo potrebbe prevalere sulle sentenze della Corte di Giustizia. Una situazione che alimenta ulteriore incertezza, mentre il decreto ministeriale sulla definizione dei criteri per l’equa remunerazione ai concessionari uscenti è ancora fermo. Su questo punto, gli enti locali e le parti sociali devono essere coinvolti immediatamente. Serve chiarezza, ma il Governo continua a brancolare nel buio. L’Assessore Scajola intervenga e chieda al Governo di agire con urgenza per dare finalmente regole certe al settore. Non può continuare a rimare silente verso un governo guidato dalle stesse forze politiche che guidano la regione Liguria”, così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, sulle concessioni balneari dopo la pronuncia del Tar Liguria.