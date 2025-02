Supera di 13 km/h il limite di velocità sull'Autostrada A10: il tribunale annulla l'ordinanza della Prefettura

Il Giudice del Tribunale di Savona, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione della Prefettura che aveva rigettato il ricorso di un autista, assistito dall’avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, sanzionato in seguito alle rilevazione di velocità effettuate con apparecchiatura Sicve-Tutor.

I fatti sono avvenuti sulla A10 Genova-Ventimiglia ad Albisola, con il trasportatore che aveva superato di 13 km/h il limite di 70 kmh stabilito in quel tratto. L’utente aveva prodotto ricorso rigettato dal Prefetto di Savona attraverso l’ordinanza prefettizia impugnata poi dinanzi al Giudice di Pace di Savona, che aveva dato ragione alla Prefettura.

Ora il Tribunale, come evidenziato dall’agenzia Lps, ha ritenuto fondato l’appello ed ha condannato la Prefettura al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e i compensi in favore dell’avv. Iacovacci, accogliendo le ragioni sostenute dal legale. Nei motivi della decisione si legge che “Il Giudice di Pace sembra incorrere nel medesimo errore in cui cade la difesa di parte appellata (Prefettura di Savona), nel prospettare la piena equipollenza tra ‘approvazione’ ed ‘omologazione’ delle apparecchiature di rilevazione”.