Incidente in corso Mazzini a Sanremo: scontro frontale tra auto e moto, feriti padre e figlia

Nel corso del primo pomeriggio in corso Mazzini a Sanremo si è verificato un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto, in seguito al quale ad avere la peggio sono state le due persone a bordo del motoveicolo, un uomo di 44 anni e la figlia quindicenne.

Secondo quanto ricostruito, il conducente dell'automobile stava procedendo in direzione Imperia quando, per circostanze ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta, mentre sopraggiungeva la moto.

In seguito al forntale i due sono stati trasportati al pronto soccorso di Sanremo in codice giallo con politraumi, A una prima analisi parrebbe che la loro situazione non dovrebbe fortunatamente essere particolarmente grave.

Sul posto sono intervenuti i vigli urbani, la croce rossa di Ospedaletti, Matuzia emergenza e automedica Alfa 2.