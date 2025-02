Sanremo: gli esplode la gomma e si scontra contro un'altra auto nella zona di Borello, per fortuna nessun ferito

Schiaccia con la gomma dell'auto una grossa pietra in mezzo alla strada che gli fa scoppiare il copertone e gli lesiona il cerchione facendolo sbandare e scontrarsi violentemente con un'altra vettura che gli proveniva di fronte.

Risultato: le due auto gravemente danneggiate tanto che una non più in grado di proseguire la marcia e rimossa dal carro attrezzi. Solo miracolosamente non ci sono stati feriti. Basti pensare solo se ci fosse stata una moto al posto dell'auto che saliva le conseguenze sarebbero state molto più gravi. E' successo in strada senatore Ernesto Marsaglia, poco prima dell'abitato di Borello. Traffico bloccato sia in discesa che in salita a causa dei due veicoli incidentati.

Solo l'immediato intervento della volante della Polizia Locale ha permesso di liberare una parte della carreggiata e far defluire le autovetture e la corriera incolonnate lungo la strada. Gli agenti hanno dato seguito ai rilievi per l'esatto accertamento della dinamica e fatto intervenire il carro attrezzi per liberare totalmente la via Senatore Ernesto Marsaglia.