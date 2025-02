Sanremo: nuove 'Torri faro' dello stadio comunale, la prossima settimana lo scavo e fine lavori ad aprile

Prende corpo il lavoro per l’installazione delle nuove ‘Torri faro’ dello stadio comunale di corso Mazzini. Per l’installazione, infatti, servono importanti lavori di scavo e, per fare ciò, martedì e mercoledì, sarà instaurato un divieto di sosta e fermata in corso Mazzini, in corrispondenza dell’impianto sportivo.

I lavori per la sostituzione delle torri faro sono finanziati con circa 300mila euro complessivi prelevati dalla Giunta comunale dall'avanzo di amministrazione per sostituire tre torri e sistemarne una quarta, con il corredo delle operazioni collegate.

L'intervento è stato affidato alla Siram spa per circa 300 mila euro, compreso lo smantellamento dei vecchi impianti. Secondo le previsioni, i lavori, che prevedono appunto la dismissione delle torri e la loro sostituzione, dovrebbero concludersi entro la fine di aprile.