Ventimiglia, la Guardia di Finanza incontra gli studenti delle 'Biancheri' (Foto)

La Guardia di Finanza incontra gli studenti dell'istituto comprensivo Biancheri di Ventimiglia. Nella giornata odierna le classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro delle Fiamme Gialle.

Una lezione speciale organizzata per volontà della dirigente scolastica Amalia Catena Fresta. Per l'occasione si è tenuta un'esibizione delle unità cinofile e il capitano Salvatore Proietto Russo, comandante della Guardia di Finanza di Ventimiglia, ha, inoltre, illustrato ai ragazzi i diversi ambiti in cui opera: dalla lotta all’evasione fiscale al contrasto della contraffazione, fino alla tutela del patrimonio economico e alla sicurezza del territorio.

"L’incontro, organizzato in collaborazione tra la scuola e la Guardia di Finanza, nasce dall’esigenza di sensibilizzare gli studenti sui rischi legati all’illegalità, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto delle regole" - fanno sapere gli insegnanti - "Uno dei momenti più entusiasmanti per i ragazzi è stato assistere all’esibizione delle unità cinofile, che hanno mostrato le loro abilità. I bambini hanno seguito con grande interesse le dimostrazioni e hanno partecipato con entusiasmo all’attività".

All’evento erano presenti anche il collaboratore vicario del dirigente scolastico Pierfrancesco Musacchio, la fiduciaria del plesso Marica Brozzoni, il referente alla legalità Giuseppe Sciové e l’assessore all’Istruzione Milena Raco, che ha testimoniato l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni nel percorso educativo dei ragazzi.