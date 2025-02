Ventimiglia: attacco del PD "L'amministrazione trascura i bisogni delle giovani famiglie: scarsa manutenzione aree gioco e taglio del posteggio gratuito"

Dopo un anno e mezzo dall'insediamento, la nuova amministrazione non sembra avere tempo o risorse da dedicare alle giovani famiglie sul suo territorio. Le aree gioco del centro, in particolare quelle situate nei giardini Tommaso Reggio, risultano in stato di abbandono. Da più di un anno i residenti lamentano la mancanza della metà delle altalene previste e la pericolosità di alcune strutture o strumenti di gioco.Anche l'area giochi di Nervia, frutto di una cospicua donazione privata, risulta mancante di adeguata manutenzione.



Inoltre, negli ultimi giorni di gennaio, la giunta, su input dell'assessora Raco, ha liquidato la fortunata iniziativa "Bebè in sosta", che permetteva ai neo genitori di parcheggiare per 2 ore negli stalli a pagamento. In sostituzione di questo servizio, è stata offerta la possibilità di effettuare le soste gratuite di due ore in alcuni stalli dedicati (5 già presenti e 5 da individuare) in prossimità di scuole e servizi essenziali.

Il Circolo Ventimigliese del Partito Democratico accoglie le lamentele dei genitori, che sottolineano come i pochi parcheggi individuati dall'amministrazione per le soste gratuite di 2 ore non siano sufficienti ed inoltre si trovino per la maggior parte in luoghi, come in prossimità delle scuole, dove sarebbero più utili a soste brevi di carico e scarico dei bambini piuttosto che per soste di due ore. Infine non si coglie la giustificazione utilizzata per la dismissione del servizio, ovvero il passaggio di capitolato tra la ditta Sacar e Colombo, che risulta essere stata negoziata e circostanziata proprio da loro stessi.