Sanremo: è morto a 66 anni Michele Di Bitonto, da oggi la camera ardente all'ospedale 'Borea'

È mancato all’affetto dei suoi cari, all’età di 66 anni, Michele Di Bitonto. Lo salutano i figli, i fratelli e la mamma.

La camera ardente sarà allestita all’ospedale di Sanremo dalle 15 di oggi pomeriggio e la cerimonia funebre avrà luogo martedì alle 15.30 nella parrocchia di Santo Stefano al Mare, da dove proseguirà per il cimitero di Cipressa.

Come da volontà di Michele, a seguire, nel locale Rosamare a Santo Stefano al Mare in piazza Aurelio Saffi 16, è previsto un rinfresco per salutarlo come lui avrebbe desiderato. La famiglia ringrazia anticipatamente quanti interverranno.