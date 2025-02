Ventimiglia, Roberto Cassinelli alla Corte Costituzionale: la soddisfazione di Azzurro Donna Liguria (Foto)

Roberto Cassinelli, liberale nell'animo, aderì nel 1994 a Forza Italia, dove si ritrovarono molti esponenti del Partito Liberale Italiano dopo il suo scioglimento. È stato deputato nella XVIII legislatura, dal 20 aprile 2017 senatore nella XVII Legislatura e deputato nella XVI Legislatura. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano ha esercitato, dal 1985 e per oltre trent'anni, la libera professione di avvocato, in qualità di patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione. Esercizio per il libero foro che gli ha consentito la 'promozione' a giudice costituzionale. Per due mandati fu pure consigliere dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Genova. Da parlamentare si è concentrato prevalentemente sui temi della giustizia, delle libere professioni e del diritto delle nuove tecnologie. In particolare, ha dato vita a numerose iniziative parlamentari a difesa della libertà di espressione in rete. Arbitro in materia di diritto civile ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto commerciale, societario, bancario, finanziario e fallimentare, è stato insignito della Medaglia d'argento al merito dal Consiglio Nazionale Forense, la più alta decorazione dell'Avvocatura italiana.