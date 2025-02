“Se si conosce si vince”, sensibilizzazione e prevenzione sul tumore al seno: convengo a Ventimiglia (Foto)

Il tumore al seno sarà il tema al centro dell'incontro di sensibilizzazione dal titolo “Se si conosce si vince” in programma sabato prossimo, il 15 febbraio, alle 16, nella sala convegni di Sant'Agostino, in piazzetta E. Bassi, a Ventimiglia.

Al convegno interverranno Tito Giro, presidente dell'associazione Terra di Ponente, il vicesindaco Marco Agosta, Costanza Pireri, presidente di Lilt Sanremo-Imperia, la dottoressa Francesca De Paoli, dirigente medico della clinica di senologia dell'ospedale policlinico San Martino, che sarà la relatrice, e il dottore Claudio Battaglia, responsabile di senologia clinica e Breast Unit dell'Asl1 Imperiese, che sarà il moderatore.

L'evento, proposto e organizzato dall’associazione Terra di Ponente, sarà in ricordo di Simona Lanza e di tutte le altre donne. "Il tema avrà come indirizzo la sensibilizzazione e prevenzione sul tumore al seno, il linguaggio e la comunicazione nel percorso terapeutico di cura" - fanno sapere gli organizzatori - "Ringraziamo per la presenza come relatrice la dottoressa Francesca De Paoli, dirigente medico della Clinica di senologia Ospedale San Martino, e il moderatore dottor Claudio Battaglia, responsabile senologia Clinica Breast Unit Asl1 Imperiese. Ringraziamo, inoltre, per il patrocinio ricevuto la Provincia di Imperia, il comune di Ventimiglia, l’Asl1 Imperia e l’associazione LILT di Imperia Sanremo".