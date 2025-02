Un nostro lettore, Carmine Iuliano, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in via San Bernardo a Sanremo, all’altezza del civico 25:

“Mia mamma 80enne, che abita in quella zona, è caduta più volte per buche e marciapiede letteralmente ‘bombardato’. Confido in un sicuro interesse dell’Amministrazione”.