Sanremo: tenta di introdurre droga durante un colloquio con un detenuto in carcere, denunciato dalla Penitenziaria

Tenta di far entrare in carcere dell’hashish ma viene scoperto dagli agenti della Polizia Penitenziaria. E’ accaduto questa mattina nel carcere di Valle Armea a Sanremo, dove un uomo che si era presentato per un colloquio con un proprio familiare, ha tentato di far entrare la droga, che aveva nascosto addosso.

L’uomo è stato denunciato per possesso ed introduzione illecita di droga nell'istituto penitenziario sanremese. Il sindacato Sinappe, che si è congratulato con gli agenti che hanno scoperto la droga, ha proposto una lode ministeriale per il servizio svolto dal personale dell'ufficio colloqui che “Con ampio senso del dovere e con la massima abnegazione, e vista la professionalità dimostrata, possa essere di fervido esempio per tutti i giovani poliziotti in servizio”.

“Non è la prima volta – evidenzia il segretario del sindacato - che nei penitenziari liguri vengono rinvenuti sostanze o oggetti non consentiti dal regolamento. A Sanremo sono avvenuti diversi tentativi di introduzione di sostanze illecite, stupefacenti telefoni cellulari, utilizzati dai detenuti per colloquiare e mantenere i rapporti sul territorio con familiari ed affiliati”.