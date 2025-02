Festival di Sanremo 2025: i sette cantanti favoriti per la vittoria

È tempo di Festival di Sanremo, i 29 cantanti in gara si sfidano sul palco dell’Ariston con il sogno di vincere la manifestazione canora più famosa d’Italia. La kermesse è in programma dall’11 al 15 febbraio, presentata da Carlo Conti. Tra i co-conduttori ed ospiti annunciati, spiccano diversi nomi celebri del panorama italiano ed internazionale, da Damiano David ai Duran Duran fino ad Antonello Venditti. In queste ore è partito anche il TotoSanremo, ovvero i pronostici su chi vincerà l’edizione del 2025. Scopriamo i magnifici sette.

Giorgia, Olly e Achille Lauro favoriti per i Bookmaker

Analizzando le quote Festival di Sanremo 2025 disponibili sulle piattaforme dei Bookmaker, si scopre chi sono i favoriti per il successo. Davanti a tutti troviamo Giorgia, tornata nuovamente in auge grazie alla partecipazione come giudice a X Factor. Già vincitrice a Sanremo nel 1995, è in cerca di un bis proprio a 30 anni di distanza dal suo trionfo.

Le probabilità di vittoria del rapper Olly, per i Book, sono le stesse della cantante romana, a Sanremo con il brano “Balorda Nostalgia”. Genovese classe 2001, è reduce dal successo discografico “Per due come noi” con Angelina Mango, primo in classifica per sette settimane.

Poco dietro si piazza Achille Lauro, alla sua quarta partecipazione a Sanremo dopo i successi nelle precedenti edizioni con i brani “Rolls Royce” e “Me ne frego”. La sua esibizione è tra le più attese dal pubblico.

Le quattro possibili sorprese per la vittoria

Tra gli altri artisti in gara e possibili sorprese del 75° Festival di Sanremo, spiccano nomi di grande rilievo come Simone Cristicchi. L’artista potrebbe conquistare il pubblico con la sua sensibilità poetica ed i suoi testi profondi, caratteristiche che in passato gli hanno già regalato il successo.

Irama, interprete forte di un sound moderno e molto seguito dai fan sui social, si presenta come uno dei favoriti grazie alla sua capacità di mescolare le melodie con un ritmo accattivante.

Sempre al centro del gossip, Fedez, è abile nel coniugare attualità e musica pop. Il rapper porta sul palco il suo carisma e la capacità di dominare le classifiche con i suoi “tormentoni”.

Infine, outsider ma non troppo, Elodie, ormai un'icona della scena musicale italiana. L’affascinante cantante romana potrebbe distinguersi per la sua voce potente e una presenza scenica magnetica.

Ecco i sette cantanti nelle preferenze dei Book per vincere Sanremo 2025. Ognuno si presenta con uno stile diverso ed un grande seguito, sette artisti che renderanno la competizione ancora più avvincente.