Sanremo: visita di cortesia del Senatore Avv. Gianni Berrino all'Amaie Energia

Il Senatore Gianni Berrino, accolto dal Presidente Sergio Tommasini e dal Consigliere Mauro Albanese, ha partecipato ad una riunione operativa del management di Amaie Energia ed ha approfondito le tematiche relative agli investimenti nel settore ambiente e Mercato dei Fiori, a valere sul PNRR.

In particolare, per il settore ambiente le nuove ecoisole informatizzate ed il centro di trasferenza e riciclo. Mentre per il Mercato dei Fiori l'importante investimento pari ad oltre 16 ml di euro che interesserà il nuovo hub, la logistica, la banca del freddo ed il tetto solare da 2 mgw. Il più importante investimento dalla costruzione del mercato nel 1990.

Il gruppo di lavoro si e' poi soffermato a parlare dei programmi di intervento per la nettezza urbana in questi giorni particolari collegati al Festival. L'operatività di Amaie non riguarda solo il centro ma anche le periferie.

A margine anche l'analisi dell'asta dei fiori di questa mattina che ha riscontrato buoni volumi trattati e prezzi interessanti anche per la mimosa.