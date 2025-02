Sanremo 2025: l'Agenda giornaliera con tutti gli appuntamenti dedicati agli eventi collaterali del Festival della Canzone

9.00. 4 ledwall posizionati in Piazzale Pian di Nave (al lato del Forte Santa Tecla, in Corso Garibaldi di fronte al Palafiori, in Piazza Colombo, di fronte al Teatro Ariston (via Mameli) e all’esterno del Casinò) trasmetteranno il programma giornaliero del progetto ‘Tra palco e città’

9.00. Sanremo FestivArt 2025: esposizione artistica collettiva diffusa con opere esposte lungo un percorso a tappe con inizio da Piazza Cristoforo Colombo, di fronte al palco del Festival, sino al centro del Pigna. Fino al 16 febbraio



9.00-02.00. ‘Casa Sanremo 2025’, salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 15 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



9.30-22.00. Living Garden Hub’: nuovo spazio ideato per ospitare eventi, talk e tanto altro all’insegna della musica, dell’innovazione, della territorialità e della sostenibilità. Living Garden, Giardini di Vittorio Veneto, fino al 15 febbraio (consultare info e programma a questo link)



9.30. ‘Tra Palco e Città’: Radio Italia solomusicaitaliana in diretta contemporanea radio e video dagli studi ‘Fuori Sanremo’, allestiti presso il Grand Hotel Londra



10.00. ‘Tra Palco e Città’: Eni Carpet con Enilive e Plenitude accoglie per tutta la settimana della kermesse personalità, artisti sul carpet davanti all’Ariston



10.00. Per i 120 anni del Casinò di Sanremo, mostra ‘La Casa da gioco si mette in mostra. I mitici Anni del Festival della Canzone al Casinò di Sanremo’. Sale del Casinò, ingresso libero e gratuito (la parte della mostra a Porta Teatro è visitabile senza limiti di età. A Porta Principale si può visitare la seconda ala dedicata ai primi anni del Secolo)

10.00. ‘Sanremo Extra Festival 2025’: hub radio-social-TV del gruppo Mediaset dove nel corso di tutta la giornata i conduttori delle radio accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di musica, attualità, costume. Villa Nobel, fino al 15 febbraio (il pubblico potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare)



10.00. ‘Il Villaggio del Festival’: evento collaterale al Festival della canzone italiana che ogni anno accoglie migliaia di visitatori presso lo storico Parco di Villa Ormond in Corso Felice Cavallotti 113, fino al 15 febbraio (il programma consultabile a questo link)



10.00. Festival Zone Radio: esclusivo polo radiofonico (CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, Rgs/Tgs/Rtp, Radio Dolomiti, Radio Linea N° 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo) per gli artisti dove raccontarsi e condividere la magia del festival in libertà. Hotel Morandi, Corso Matuzia 51

11.00. Attività dimostrativa dei metodi di addestramento dei cani guida a cura del Servizio cani guida dei Lions in Via Escoffier



11.00-18.30. Ruota panoramica brandizzata Veralab a Pian di Nave a fianco del Forte di anta Tecla

11.30. ‘Tra Palco e Città’: FantaSanremo ospitato al Circolo Canottieri dove verranno realizzate interviste e attività a cui tutti gli artisti in gara sono invitati a partecipare



15.00-20.00. ‘Da Sanremo a Milano Cortina 2026’: spazio espositivo aperto al pubblico interamente dedicato al viaggio nella cultura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Forte di Santa Tecla, fino al 16 febbraio



16.00. Inaugurazione de ‘Il Festival dei Sogni 2025’, l'evento esclusivo che unisce benessere, ospitalità e intrattenimento con un programma ricco di novità e sorprese per gli ospiti. Madrina dell’evento la soubrette e conduttrice Anna Falchi. Grand Hotel des Anglais



19.30. EniCarpet: sfilata dei cantanti che si preparano al Festival dall’Ariston a Piazza Colombo (possibilità di seguirla live in streaming sul nostro giornale)



22.00. Evento esclusivo del FantaSanremo insieme a Rai Radio2 con protagonista d'eccezione Cristina D'Avena. Conduce Paolo Camilli. A seguire DJ set curato da Leonardo Carioti di Rai Radio2, che animerà la serata con una selezione musicale all'insegna della musica più bella di sempre. Forte di Santa Tecla



Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate