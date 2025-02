Sanremo 2025: grande successo per il party di TV Sorrisi e Canzoni. Al via la settimana sanremese con l’inaugurazione di 'Casa Sorrisi'

Un’Opening Party di grande successo quello con cui TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, ha dato il via a una settimana carica di emozioni, musica e intrattenimento insieme ai protagonisti del Festival di Sanremo.

A festeggiare l’inizio della competizione canora più attesa in Italia, un parterre di oltre 350 ospiti che hanno accolto l’invito di Sorrisi, tra cui il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, i cantanti in gara, i presentatori del Prima e del DopoFestival e tante personalità del mondo dello spettacolo. Un evento indimenticabile che si è svolto domenica 9 febbraio all’insegna della musica e di emozionanti momenti di condivisione.

OLTRE 350 OSPITI D’ECCEZIONE

Immancabili, i concorrenti del Festival: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Gaia, Giorgia, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Noemi, Olly, Rkomi, Rose Villain, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Shablo con Joshua e Tormento, Serena Brancale, Simone Cristicchi, Tony Effe, The Kolors, Willie Peyote.

Con loro tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica, tra cui: i conduttori del Prima e DopoFestival Bianca Guaccero, Mariasole Pollio, Gabriele Corsi, Alessandro Cattelan; Lodovica Comello e Tommaso Cassissa che da martedì a sabato saranno ai microfoni del “Podcast di Sorrisi a Sanremo” insieme al direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali.

Tante le emozioni durante l’Opening Party, iniziato con il taglio del nastro con cui Aldo Vitali, insieme a Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno dato il via alla serata e inaugurato Casa Sorrisi, che ospiterà la redazione del brand per tutta la settimana sanremese.

"È un motivo di grande soddisfazione e orgoglio per noi di TV Sorrisi e Canzoni essere un punto di riferimento non solo per il pubblico, ma anche per i tanti artisti del mondo dello spettacolo che, ogni anno, rispondono con affetto al nostro invito e celebrano insieme a noi la musica e l'energia che un evento straordinario come il Festival di Sanremo porta con sé", ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

L’OPENING PARTY DI SORRISI

La festa è stata arricchita dalla performance musicale esclusiva dei Curly Brothers, alias Andrea Urgesi e Francesco Ozzi, il duo di DJ e produttori originari del Salento, con un sound che fonde house e minimal tech. Il 7 febbraio hanno pubblicato il loro nuovo singolo Shut Up, pezzo con sonorità anni ‘90, primo tassello di una serie di release periodiche”. A continuare la serata un dj set tenuto da MTV Italia (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) che per il secondo anno ha confermato la collaborazione con Sorrisi. Tra i protagonisti del party Ernst Knam che ha creato per tutti gli ospiti un’esclusiva torta personalizzata di sette piani, a tema Casa Sorrisi.

LA NUOVA CASA SORRISI

Il party si è svolto per la prima volta nel nuovo glassbox “Casa Sorrisi” che ha accolto gli ospiti e gli artisti intervenuti. La struttura, in una versione tutta nuova su due piani di oltre 500 mq, si trova all’interno del giardino dell’Hotel Miramare The Palace, accanto alla prestigiosa Villa Emma. Ed è proprio in occasione del Party che “Casa Sorrisi” ha aperto le sue porte, dando il via alla settimana sanremese. Il glassbox sarà per tutta la settimana la redazione di Tv Sorrisi e Canzoni. Al suo interno un ampio spazio per interviste e social game, un’area living per l’immancabile Caffè con il Direttore, e uno speciale studio di registrazione che ospiterà ogni giorno le puntate del Podcast di Sanremo e tanto altro.

I PARTNER DELL’EVENTO

Numerosi partner coinvolti da Piemme, concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni e dei mezzi Mondadori Media, hanno deciso di affiancare il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo con progetti di partnership personalizzate e attività che hanno contribuito a valorizzare l’esperienza e l’impatto dell’esclusivo Opening Party. Tra questi ActionAid come nostro charity partner, Calligaris, Caffè Motta, Compagnia della Bellezza in collaborazione con L’Oréal Professionnel, Dacia Italia, Fabuloso, KiKo Milano, Perdormire, SisalTipster.

Tante le aziende del settore arredo che hanno reso Casa Sorrisi una casa unica di design come Luceplan, Qeeboo, Slide, Valentini e Twils.

Hanno inoltre collaborato al Party di Sorrisi: Spirito Reale il nuovo brand di spirits nato a Torino all’inizio del 2024 che unisce generazioni diverse offrendo una varietà di prodotti in grado di soddisfare il gusto di ciascuno, e che per l’occasione ha creato 3 cocktail esclusivi preparati dal barman Eric Maccario, bartender del Buddha Bar di Monte Carlo e di Spirito Reale.

Doreca Italia S.p.A invece, storica azienda specializzata nella distribuzione di Beverage nel canale HoReCa nonché nella vendita all’ingrosso e al dettaglio su tutto il territorio nazionale, ha offerto vini e bollicine agli invitati del Party.