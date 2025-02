Sopralluogo di Enrico Ioculano al cantiere del Palasalute di Ventimiglia: "Struttura strategica, ma servono medici e infermieri qualificati"

Il consigliere regionale di opposizione Enrico Ioculano ha partecipato, ieri mattina, al sopralluogo del cantiere del futuro Palasalute di Ventimiglia, accompagnato dal direttore sociosanitario dell'Asl 1 Imperiese, Fabrizio Polverini, e dai tecnici coinvolti nel progetto. La nuova struttura sanitaria, che sorgerà nell'ex deposito ferroviario, è destinata a ospitare medici di famiglia, laboratori, un centro analisi e uffici, offrendo un servizio fondamentale per la città e il territorio intemelio.

Il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato di avanzamento del progetto e di confrontarsi sulle prossime fasi operative. "La creazione di questo edificio rappresenta un'opportunità strategica per Ventimiglia – ha dichiarato Ioculano – e, come consigliere di opposizione, è mio dovere vigilare affinché i lavori procedano nei tempi previsti. La costruzione del Palasalute deve essere completata nel rispetto degli impegni presi e, soprattutto, deve essere dotata delle figure professionali necessarie per garantire servizi adeguati alla cittadinanza. Un contenitore vuoto non serve a nessuno: dobbiamo assicurarci che venga riempito di competenze e di personale qualificato. Se i tempi verranno rispettati, abbiamo meno di due anni per rendere attrattiva la nostra provincia per medici e soprattutto figure infermieristiche. In questi anni ho suggerito varie proposte alla maggioranza tra cui foresterie e corsi di formazione sul territorio. Spero che qualcosa venga tentato per scongiurare il pericolo di aprire una struttura e non poterla tenere in piedi per mancanza di personale".

Il Palasalute, che si svilupperà su due piani, si trova nei pressi della stazione ferroviaria. L'Asl 1 Imperiese, rappresentata dal direttore sociosanitario Fabrizio Polverini, ha confermato il proprio impegno nel progetto. Ioculano ha concluso ribadendo che continuerà a monitorare ogni passaggio dell’opera affinché diventi realmente operativa e rappresenti un valore aggiunto per la sanità del ponente ligure.