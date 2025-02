Lezione di legalità: la Polizia Penitenziaria incontra la Secondaria di primo grado dell’Ic 2 Cavour di Ventimiglia

Gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Sanremo in valle Armea, hanno incontrato mercoledì e ieri gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Roverino e Ventimiglia alta dell’IC Cavour di Ventimiglia diretto dalla Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza.

Cultura della legalità, prevenzione del bullismo e cyberbullismo, collaborazione tra le istituzioni,questo in sintesi il risultato degli incontri promossi dall’ispettore capo Dott.ssa Silvia Galante e dagli agenti della Polizia Penitenziaria di Sanremo che con racconti di esperienza personale, slide, numeri, statistiche hanno spiegato ai ragazzi il valore della consapevolezza, sia giuridica che etica, per un comportamento responsabile nella società.

Sono stati molti i temi affrontati, tutti di drammatica attualità, a partire dalla violenza di genere, dove il femminicidio è la punta dell’iceberg in una società in cui sopravvivono ancora antichi pregiudizi. Inoltre con un linguaggio semplice, l’ispettore ha fatto riflettere i ragazzi sul tema di bullismo e cyberbullismo spiegando loro le normative in vigore, in modo da poter affrontare la rete in maniera più consapevole, per non farsi trascinare dalle numerose insidie più o meno nascoste. Al termine di ogni intervento, gli alunni hanno interagito con naturalezza ponendo domande, e raccontato le loro esperienze, in modo partecipato e costruttivo.

Gli incontri si inseriscono all’interno dell’ampio ventaglio di attività inerenti i percorsi trasversali dedicati all’Educazione civica offerti dall’ IC Cavour di Ventimiglia ed avrà positive ricadute, didattiche e civili, sui nostri alunni.