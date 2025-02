Il 10eLotto sorride alla Liguria. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Bordighera, in provincia di Imperia, con un 8 Oro da 30mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 418 milioni di euro da inizio anno.