Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 7 FEBBRAIO

SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



12.30. ‘Dragon Winter Series, Leg 4’ (1ª regata): competizione velica nelle acque antistanti la città, fino al 9 febbraio (più info)

16.00. Per l’Unitre, Francesca Centurione Scotto Boschieri ed Alessandro Bartoli presentano ‘Giardini anglo–italiani. Passioni orticole dalla Liguria alla Sicilia’. Museo Civico in Piazza Nota, ingresso libero



17.00. Prima lezione del Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca (7 lezioni di venerdì sino al 21 marzo). Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



18.00. ‘Canta e Pesta’: evento enogastronomico a cura di CNA che unisce le canzoni più famose del festival con mortaio e pestello diretto da Paolo Madonia. I concorrenti si sfidano sia dal punto di vista culinario che canoro. sotto la direzione di Marco Dottore di ‘Eccoci Eventi’. Hotel Des Anglais, Salita Grand Albergo 134



IMPERIA



17.00-18.00. ‘Jurassic Expo’: mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci, fino al 9 febbraio (lunedì, giovedì e venerdì h 17/18, sabato e domenica ogni h 10/18)



17.00. Il generale dell'Arma dei Carabinieri Angiolo Pellegrini presenta il suo libro ‘Noi, gli uomini di Falcone. La guerra che ci impedirono di vincere’. Dialogo con l’autore a cura degli alunni del Liceo Vieusseux. Aula Magna del Liceo Vieusseux (info e prenotazioni a questo link)



17.00. Conferenza in modalità online dal titolo ‘Le molteplici dimensioni dell’intelligenza’ con relatore Roberto Marchesini del Centro Studi Filosofia Postumanista (Bologna). A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero



21.15. ‘Dalle fabbriche alle piazze’: spettacolo con Pier Di Pasqua e Renato Donati del Teatro dell'Attrito, uno spaccato della storia d'Italia tra gli anni '60 e '70 attraverso le canzoni di lotta e di protesta di quel periodo. Casa del Popolo in via del Collegio 3 a Oneglia, info e prenotazioni 329 4955513



TAGGIA



21.00. Per ‘Viaggio nei Libri’, ‘Serata in Giallo’: incontro su libri e autori con scambio di idee, opinioni e consigli di letture. Biblioteca parrocchiale, via Ruffini 19, info 334 3009561 (Grazia)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘L’età dell’oro: come incrementare i punti di forza dallo sviluppo del bambino all’adolescenza’: convegno a cura dell’Associazione ACEB (10 euro). Centro Polivalente G. Falcone (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro. Bastione, fino al 9 febbraio (più info)



MONACO



20.00. ‘Mes amis, mes amours, mes emmerdes’: spettacolo omaggio a Charles Aznavour. Théâtre des Variétés (più info)





SABATO 8 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati, anche domani

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



12.00. ‘Dragon Winter Series, Leg 4’ (1ª regata): competizione velica nelle acque antistanti la città, fino al 9 febbraio (più info)

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Ettore Pellegrino e Marco Bigarelli (violini). In programma musiche di Bach e Handel (5 euro). Chiesa Luterana di corso Garibaldi (più info)

20.00. Per l’inaugurazione del ‘Living Garden Hub’, esclusiva Cena di Gala con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata e Pasta Morena + presentazione in anteprima del Piatto del Festival, firmato da Casa Artusi. Iniziativa promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia. Living Garden, Via Giardini di Vittorio Veneto

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Jurassic Expo’: mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci, fino al 9 febbraio (lunedì, giovedì e venerdì h 17/18, sabato e domenica ogni h 10/18)



21.15. Cristina Castigliola ports in scena lo spettacolo ‘Una kermesse tutta per noi’, una sorta di teatro-canzone dedicata agli anni '50 con una punta di romanticismo. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



21.15. Per la stagione 24/25, spettacolo ‘Fool Blues’ di e con Luca D'Addino e Romeo Velluto. Teatro de Lo Spazio Vuoto (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

21.00. ‘La Luna tra Marte e Giove’: osservazioni ai telescopi di Luna, Marte e Giove sulla Pista Ciclabile. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Partecipazione ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



SAN LORENZO AL MARE

16.00-18.30. Per la rassegna ‘Tradizioni e leggende delle antiche popolazioni liguri’, evento intitolato ‘Imbolc – l'inizio della Primavera Celtica’ a cura del gruppo di divulgazione storica ‘Bergomori – Ligures Celeberrimi’ con racconto delle origine dell'attuale festa della Candelora, di Santa Brigida e tutte le altre usanze che affondano le radici nell'antica festa celtica ricordata oggi con il nome di Imbolc. Locali dello IAT, Via Orti 1

CERVO

17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, Francesca Sensini, professoressa dell’Università di Nizza, presenta ‘Afrodite viaggia leggera, sulle rotte dell’amore’ (ed. Ponte Alle Grazie). Modera l’incontro Alessandra Garibaldi docente del Liceo Vieusseux. Letture e musiche a cura del Liceo Vieusseux di Imperia. Castello dei Clavesana (più info)

ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



21.00. ‘Canzoni d’Autore’: Max Manfredi in concerto con Alice Nappi (violino) e Filippo Gambetta (organetto). Teatro Salvini, info e prenotazioni 370 1025069



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



VALLEBONA



14.30-18.00. ‘Coltivare presenza individuale e muoversi insieme in armonia’: seminario di movimento con Cristina Dal Zio. Centro Polivalente Giovanni Falcone, Sala dei Tigli, anche domani (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro. Bastione, fino al 9 febbraio (più info)



DOMENICA 9 FEBBRAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.30. Cerimonia per il ‘Giorno del Ricordo’ in Via Martiri delle Foibe, lato Via San Francesco

12.00. ‘Dragon Winter Series, Leg 4’ (1ª regata): competizione velica nelle acque antistanti la città (più info)

16.30. Inaugurazione ‘Il Villaggio del Festival’: taglio del nastro con la partecipazione di numerose autorità. Piazzale del parco di Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, fino al 15 febbraio (più info)



8.00. Gran Galà della Stampa del Festival di Sanremo con la partecipazione di numerosi artisti. Hotel Royal Hotel, Corso Imperatrice 80

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Jurassic Expo’ (ultimo giorno): mostra itinerante che porta grandi e piccini in un viaggio nel Giurassico con esperienza immersiva nel mondo delle creature preistoriche. Lungomare Vespucci



SAN LORENZO AL MARE

8.00-18.00. Grande fiera mercatino dell'usato in Via Vignasse e Via Roma, info 347 26 46 027



DIANO MARINA



15.30. Festa di San Biagio 2025 in Borgata Muratori: S. Messa, processione e benedizione della gola nella Chiesa nell'Oratorio San Biagio. Parteciperà la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Ultimo giorno del presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio

10.00-18.00. Fiera della Candelora: grande mercatino all’aperto con numerose bancarelle artigiane ed aziende agricole + Laboratori d’intreccio + trucca bambini + dalle 12, apertura stand gastronomici in Piazza ai Caduti (disponibili posti a sedere) + alle 14, intrattenimento musicale con ‘I Monelli’ di Montegrosso (centro storico) + alle 15.30 presentazione del libro ‘Aromatiche da bere’ di Ottavia Castellaro (Piazza del Sagrato)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

VALLEBONA



9.30-13.00. ‘Coltivare presenza individuale e muoversi insieme in armonia’: seminario di movimento con Cristina Dal Zio. Centro Polivalente Giovanni Falcone, Sala dei Tigli (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00-19.30. ‘Break The Floor International’: concorso di danza hip-hop. Grande Auditorium del Palazzo dei Festival e dei Congressi (più info)

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine (ultimo giorno): Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro. Bastione (più info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2025’: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



15.00. ‘Omaggio a Ravel’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Charles Dutoit con Martha Argerich, pianoforte. In programma musiche di Ravel e Debussy. Auditorium Rainier III (più info)



17.00. ‘Benjamin Bernheim’: Récital di pianoforte con il tenore Benjamin Bernheim accompagnato al piano da Piano Carrie-Ann Matheson. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



