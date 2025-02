Incontro di ‘Vince Liguria Imperia’ con il presidente Marco Bucci e i consiglieri Campora e Bozzano

Grande affluenza all’incontro organizzato da Vince Liguria ieri presso la Camera di Commercio Imperia, dove il Presidente di Regione Marco Bucci ha avuto modo di confrontarsi e dialogare con gli esponenti della lista che ha contribuito in prima linea alla sua vittoria.

L’incontro, organizzato da Antonio Bissolotti, responsabile per l’imperiese del gruppo, ha permesso di approfondire le esigenze del territorio e di avviare un dialogo costruttivo sulle future strategie regionali, anche grazie alla presenza dei consiglieri regionali Matteo Campora e Alessandro Bozzano che si sono impegnati, con il presidente della Regione Marco Bucci ed esponente della lista, a raccogliere le istanze del territorio per tradurle in azioni concrete. Un segnale forte dell’attenzione riservata alla provincia di Imperia e alle sue potenzialità di crescita.

Presenti anche i consiglieri regionali e i tre candidati nel collegio di Imperia: Stefania Mostardini, Silvia Mameli e Antonello Gandolfo, oltre al consigliere di Imperia Pino Camiolo.