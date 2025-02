Imperia: domani il presidente della Regione Marco Bucci incontra i sindaci e le categorie della nostra provincia

Come promesso nei giorni scorsi, domani il presidente della Regione, Marco Bucci, sarà in visita nell’imperiese per incontrare i sindaci e gli amministratori e affrontare le principali vertenze e necessità del territorio.

Insieme al presidente Bucci saranno presenti il vicepresidente e assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, l’assessore regionale alla Protezione civile, Difesa del Suolo e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, l’assessore regionale al Turismo e al Ciclo delle Acque Luca Lombardi, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, l’assessore regionale alle Aree di Crisi complessa, Energia, Sicurezza, rapporti con le Organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti, l’assessore regionale ai Trasporti, all’Urbanistica, al Demanio marittimo Marco Scajola.

Il presidente Bucci arriverà alle 10.30 in Comune ad Imperia per incontrare il sindaco Claudio Scajola mentre, alle 11, è previsto un incontro con i sindaci nella sede della Provincia. Dopo un il confronto con i giornalisti (alle 13), è previsto per le 15 l’incontro con le categorie economiche e le organizzazioni sindacali.