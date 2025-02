Sanremo: 22enne ruba al supermercato PerMare sul porto, inchiodato dal sistema anti taccheggio

I titolari e gli addetti del supermercato Conad PerMare, sul porto vecchio di Sanremo, hanno sventato il furto di un giovane di 22 anni che, questa mattina alle 11, si era riempito lo zainetto di generi alimentari ed ha tentato di superare le casse senza pagare.

Il sistema anti taccheggio del supermercato è suonato e gli addetti hanno fermato il giovane. All’arrivo di uno dei titolari, il giovane ha detto chiaramente di aver rubato, ma di non voler restituire il maltolto. Sono stati chiamati gli agenti del vicino Commissariato ma il 22enne ha tentato la fuga.

E’ stato fermato da uno dei titolari con la collaborazione di un militare della Guardia Costiera e da un poliziotto in borghese. Quindi sono intervenuti gli agenti che lo hanno portato in Commissariato per la denuncia.