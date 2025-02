Molini di Triora: l'opposizione all'attacco sulla protezione civile "La sede è sempre chiusa, mai riferito sul piano comunale"

"Considerato che durante i Consigli Comunali non ci viene data la possibilità in modo esaustivo di esporre il nostro pensiero e limitando i nostri interventi, come avvenuto nell'ultimo consiglio del 18 dicembre us, su argomenti come DUP e bilancio di previsione entrambi per il triennio 2025-2027, a nome di tutto il gruppo che rappresento sono purtroppo costretto di intervenire sul vostro giornale". Così in una nota stampa, Antonio Mario Becciu capogruppo di opposizione del Comune di Molini di Triora il quale interviene su una serie di argomenti di interesse pubblico.

"Questa Amministrazione ha sempre dichiarato di credere fortemente nel ruolo della squadra di Protezione Civile, evidenzia, vantandosi come sua abitudine, di aver istituito una sede in centro paese. Peccato che detta sede è perennemente chiusa, raramente durante le allerte Meteo Arancione e Rossa è stato istituito il Centro Operativo Comunale (COC), detta mancanza è probabilmente da attribuire all’assenza di Volontari e quei pochi che erano presenti sono sempre stati messi in disparte, mai coinvolti in iniziative da parte del Sindaco e così facendo essendo un servizio di Volontariato hanno abbandonato. Nemmeno dopo la triste esperienza della tempesta Alex, che ha flagellato il nostro Comune nel ottobre del 2020, nessuno, né i Volontari né noi Amministratori e figuriamoci i nostri concittadini, è stato portato a conoscenza di quanto previsto dal piano comunale di protezione civile, che dovrebbe tra le atre cose, individuare i punti di ritrovo in caso di eventi di particolare importanza".

"Sempre su questo argomento, sono quasi 5 anni che chiediamo che vengano installati dei pannelli a led stradali, presenti in quasi tutti i Comuni anche in quelli piccoli come il nostro, al fine di informare la popolazione delle varie allerte e non solo, chiosa Becciu. A riprova che all’Amministrazione Sasso poco interessa l’argomento, nel bilancio di previsione in argomento sono stati stanziati solo mille euro, cifra che naturalmente non può essere sufficiente per acquistare e installare detti pannelli. Questo era il quinto punto che avremmo voluto discutere, e non credo che anche in questo caso sarebbero state ore di discussione".