Caos autostrade, Biasi (Lega): stop ai cantieri durante le giornate del Festival di Sanremo

Il consigliere regionale Armando Biasi afferma, a poco più di una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo, che per favorire il Ponente Ligure e l'affluenza turistica legata alla manifestazione, sarebbe necessaria una sospensione dei lavori almeno fino alla fine della rassegna:

“Cantieri infiniti e pesanti disagi sulle autostrade del Ponente ligure. In occasione dello scorso Festival di Sanremo abbiamo assistito a lunghe code e a un traffico congestionato inaccettabili, che hanno reso a dir poco difficile la viabilità e l'accesso al Ponente ligure per residenti e turisti. Non possiamo permettere che la stessa situazione si possa ripetere anche quest’anno. È quindi fondamentale che, in vista di uno degli eventi liguri più importanti a livello nazionale e internazionale, i concessionari autostradali riducano l’impatto dei cantieri in corso sospendendo temporaneamente i lavori durante i giorni del Festival e liberando le corsie. L’evento di Sanremo è un’occasione unica per la Liguria, ma per valorizzarla ed evitare che la nostra regione faccia ulteriori brutte figure a causa dei cantieri infiniti e del caos autostrade è essenziale garantire un flusso e una circolazione regolari del traffico, evitando ulteriori pesanti disagi. Non possiamo permetterci che questa situazione, per cui i liguri sono vittime da anni, rovini ancor di più l'immagine della nostra meravigliosa regione”.