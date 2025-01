Sanremo: il Club Tenco in piena attività anche con manifestazioni extra-rassegna che si tengono in tutta Italia

Le attività del Club Tenco non si fermano mai e – oltre agli intensi giorni del Premio Tenco in cui tutta Sanremo viene invasa dalla musica e dal programma ricco di eventi organizzati in tutta la città – sono innumerevoli le manifestazioni extra-rassegna che si tengono in tutta Italia.

Tra queste, il Club nel 2008 ha ideato Il Tenco Ascolta, format che dà la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico spesso richiamato da artisti già affermati e dai membri del Direttivo del Club. Chiunque voglia farsi conoscere può mandare il proprio materiale al sito del Club (form al link www.clubtenco.it/nuove-proposte-contatti/) e gli Enti e le Associazioni che vogliono proporre di organizzare Il Tenco Ascolta possono scrivere una mail all’indirizzo ita@clubtenco.it.

Il cuore sanremese del Club Tenco è la sua sede, che si trova nell'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria e che, oltre a rappresentare un archivio unico e straordinario sulla canzone d’autore, ospita artisti e professionisti in incontri, eventi, mostre e laboratori sia aperti al pubblico sia dedicati alle scuole.

L’attenzione a un’educazione scolastica che trasmetta il patrimonio culturale inestimabile del cantautorato italiano alle giovani generazioni raggiunge il suo apice con le masterclass monografiche che da alcuni anni anticipano la Rassegna, incontri all’interno del Teatro Ariston che vedono mediamente coinvolti 1.200 studenti delle scuole del territorio (è possibile rivedere la masterclass del 2024, dedicata a Pino Daniele, alla pagina Facebook del Club Tenco al link www.facebook.com/share/v/nH6DVoqLCFPmuTSH/).

Durante il Premio Tenco 2024, in occasione del cinquantenario della Rassegna, si è tenuto il primo incontro nazionale delle Rassegne e dei premi italiani di canzone d’autore e di qualità, un importante momento di confronto fortemente voluto dal Direttivo del Club Tenco, per creare un tavolo di sinergia con le principali realtà culturali di questa tipologia. La volontà è quella di creare una comunione di intenti e far seguire a questo primo incontro altri momenti concreti di confronto che portino le diverse manifestazioni che tutelano e diffondono la musica d’autore a fare rete tra loro.

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

I nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo sia gli incarichi esterni al Direttivo sono consultabili sul sito del Club Tenco a QUESTO LINK