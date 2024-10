Premio Tenco 2024: domani a Sanremo cala il sipario sulla 50esima Rassegna della Canzone d'Autore

Si concluderà domani, sabato 19 ottobre, a Sanremo (Imperia) il Premio Tenco 2024. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Domani, dopo il consueto incontro con gli artisti delle ore 12.00 presso la sede del Club Tenco nell'ex Stazione (Piazza Cesare Battisti), alle ore 15.00, si terrà, un momento speciale in memoria di Paolo Carù, intitolato “L’ultimo Buscadero”. A rendere omaggio alla sua figura saranno Guido Giazzi e Andrea Parodi, che condivideranno aneddoti e ricordi della vita e dell'opera di Carù, un importante riferimento nel mondo musicale.

A seguire la presentazione del disco “Forty-eight” di Wayne Scott. L'introduzione di questo lavoro sarà affidata a Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, che guiderà il pubblico alla scoperta delle sonorità e delle ispirazioni dietro questo album.

Infine, sarà il turno del libro “Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia” di Paolo Talanca, (Carocci editore). A condurre sarà Steven Forti.

Alle ore 18.00 la Rassegna si sposta nella suggestiva cornice dell’ex chiesa Santa Brigida (Pigna, vicolo Balilla 57) dove si terrà un emozionante concerto di Wayne Scott, che presenterà dal vivo “Forty-eight - 11 canzoni di Lucio Quarantotto”. L'artista sarà accompagnato da Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angapiemage Persico e Michele Staino. A presentare il concerto sarà Steven Forti, che introdurrà ogni brano creando un'atmosfera di profonda connessione tra gli artisti e il pubblico.

Il Premio Tenco 2024 si concluderà al Teatro Ariston con la 3ª e ultima serata della Rassegna della canzone d’autore, presentata da Antonio Silva e Francesco Centorame.

Sul palco durante la serata verrà consegnato il Premio Tenco a SAMUELE BERSANI.

Motivazioni: “Samuele Bersani è da subito apparso come un predestinato. Uno dei più importanti artisti della terza generazione dei cantautori, ha saputo imporsi con uno stile personale e un’attitudine rigorosa che lo porta a essere originale per necessità. Per lui la musica non accompagna le parole, ma fa la pagina e permette alla parola di farsi racconto di un mondo personale, sensibile, d’autore”.

Caterina Caselli riceverà il Premio Tenco come operatore culturale.

Motivazione: “Caterina Caselli ha saputo spesso anticipare i tempi, scoprendo e promuovendo talenti con un gusto fuori dal comune, che ha contribuito a definire persino il suono della musica italiana. Il Premio Tenco le rende omaggio per una carriera dedicata alla valorizzazione di artisti in cui ricercava unicità e fervida lettura dell’immaginario”.

Nel cinquantenario del Premio Tenco, il Premio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Il premio verrà consegnato al figlio Filippo Graziani.

Questa la motivazione: “Cantautore e strumentista scomparso troppo presto, ha impresso alla canzone italiana una vena rock inconfondibile, come la sua voce, componendo liriche indimenticabili, sempre in bilico tra ironia pungente e dolce malinconia”.

Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco: il fondatore della leggendaria band russa DDT JURIJ ŠEVČUK, che ritirerà il PREMIO TENCO 2022, SIMONE CRISTICCHI E AMARA, FILIPPO GRAZIANI, FRANCESCO TRICARICO e IRENE BUSELLI.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

Quest’anno la scenografia è firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso dell'infanzia., in cui tutto deve ancora avvenire.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la Canzone d’Autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Main Sponsor del Premio Tenco è SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Per il secondo anno consecutivo Rockol è Media Partner del Club Tenco: una collaborazione nata nel 2023 grazie ai comuni valori improntati al rispetto della tradizione della musica italiana in genere e cantautorale nello specifico e sfociata anche in una partnership estesa al Festival di Sanremo.

Radio Capital è la prima radio partner nella storia del Premio Tenco, per l’edizione speciale 50 anni Tenco. Il programma “Capital Records”, sia nella versione di Marco Biondi che in quella di Mixo e Luca De Gennaro, si trasferisce a Sanremo in diretta dal Teatro Ariston per raccontare l’importante traguardo dei 50 anni della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa d’Italia.