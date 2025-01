Pornassio: pattuglie di Polizia Stradale e Carabinieri, questa mattina controlli dei Tir sulla Statale 28 a Pornassio (Foto)

Questa mattina controlli dei Tir e degli autoarticolati sulla Statale 28 nella zona di Pornassio. La vigilanza è stata predisposta per controllare il transito dei mezzi e verificare che venga rispettata l’ordinanza del Sindaco di Pornassio che vieta il transito ai mezzi pesanti.

“Attualmente passano automezzi che non hanno il diritto di farlo - dice il Sindaco On. Vittorio Adolfo - perché è più conveniente pagare la multa che l’autostrada. Quindi è ora opportuno far girare i mezzi e farli tornare indietro. Il Sindaco ed il Comune sono determinati a ricercare la sicurezza sia per le persone che per gli automezzi, sul tratto critico che va da Acquetico a Ponti di Nava. Gli autoarticolati rappresentano un pericolo”.