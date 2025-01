Gli alunni dell’istituto Comprensivo n°2 Cavour di Ventimiglia ricordano con il presidente Mattarella la Shoah (Foto)

In occasione dell’anniversario del “Giorno della Memoria, in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico, le classi di tutti i plessi dell’Ic n.2 Cavour di Ventimiglia,diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno osservato un minuto di silenzio in seguito al suono prolungato della campanella ed organizzato iniziative volte a creare momenti di approfondimento e riflessione particolarmente utili alla costruzione di principi di cittadinanza.

Si è svolta il 28 gennaio scorso, nel salone dei corazzieri del Quirinale, nell'ambito del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah ", la premiazione dell’opera “Il diario dei ricordi di Erica” realizzata dagli ex alunni della scuola dell’infanzia Regina Margherita e che ora frequentano la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Ventimiglia alta (presenti alla premiazione una delegazione di 4 alunni: Emma Roldi, Thomas Amato, Marika Infantino, Matteo Caminiti).

La menzione particolare è stata consegnata all’alunno Thomas Amato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza di autorità tra le quali il Ministro dell’ Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la Presidente delle comunità ebraiche in Italia Noemi di Segni. Grande la soddisfazione per il riconoscimento al lavoro svolto sotto l'egida della Dirigente Antonella Costanza e delle docenti Masi Roberta e Grana Francesca.