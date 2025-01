Estradato dalla Francia all'Italia il complice che aveva aiutato il boss foggiano Marco Raudano in Corsica

E’ stato estradato questo pomeriggio Marco Furfaro, l’uomo sospettato di aver aiutato Marco Raduano durante la sua fuga in Corsica.

Il 21 gennaio scorso è stato respinto il suo ricorso alla Corte di Cassazione per contestare l'estradizione e, nel pomeriggio le forze dell’ordine d’oltralpe lo hanno consegnato alla Polizia di Frontiera. Detenuto in Francia fino ad oggi, il 56enne di Bastia aveva aiutato Raudano, uno dei capi della ‘Società foggiana’, un gruppo mafioso pugliese.

Raudano era stato arrestato ad Aleria nel febbraio del 2024, mentre era latitante dopo l’evasione da un carcere sardo, messa in l’anno precedente.

Furfaro, nel corso dell’ultima udienza, aveva affermato di “temere per la sua sicurezza” se fosse stato estradato in un paese in cui, a suo dire, ha dei familiari.