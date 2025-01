Bordighera: scuola dell'infanzia di via Napoli, il Comune vuole accertare le responsabilità e il risarcimento dei danni

Come previsto dagli Uffici dell’Ente, si apre ufficialmente il contenzioso tra il Comune di Bordighera e la ditta Kareko in relazione alla scuola d’infanzia di via Napoli. Proprio per questo stamattina la Giunta ha deliberato di presentare domanda riconvenzionale per accertare le responsabilità e richiedere il risarcimento dei danni.

Il percorso che ha portato al provvedimento, lo ricordiamo, è iniziato con l’incendio che, il 27 giugno 2022, ha danneggiato buona parte dell’edificio pochi giorni prima della prevista inaugurazione. Le indagini svolte dalle autorità preposte non hanno consentito di risalire con certezza alle cause dell'incendio, con conseguente archiviazione delle stesse. Il 31 agosto dello stesso anno il Comune ha dato incarico ad un avvocato per il supporto giuridico ed assistenza stragiudiziale al RUP, al fine di poter attivare tutte le procedure necessarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti e intraprendere le operazioni utili alla ricostruzione. Ad avvenuta archiviazione delle indagini, il Comune ha ordinato all'impresa Kareko i lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza dello stabile, allo scopo di poter consentire l'accesso alla struttura da parte dei tecnici incaricati delle analisi e degli studi specialistici indispensabili per poter predisporre il progetto di ricostruzione della parte dell'immobile danneggiata.

Il 6 marzo dell'anno scorso, una volta acquisito il necessario progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio, il Comune ha quindi ordinato all'impresa realizzatrice dell'opera l'esecuzione di tutti i lavori. La ditta Kareko non ha adempiuto nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori ed in data 2 luglio 2024 l'Amministrazione ha fornito indirizzo agli uffici comunali per procedere con la risoluzione contrattuale per responsabilità dell’impresa, così come avvenuto il 9 luglio scorso. La stessa Kareko ha citato poi per danni il Comune per il mancato pagamento di alcune opere. L’Ente ha così provveduto a conferire mandato all’Avv. Matteo Andracco per costituirsi in giudizio e presentare domanda riconvenzionale volta rilevare il non corretto adempimento, tra gli altri, agli obblighi di custodia e guardianaggio del cantiere posti a carico della Kareko, e richiedere il risarcimento del danno di oltre 2,5 milioni di euro.

“Il primo obiettivo che l’Amministrazione si è data in questo mandato - sostiene l'Amministrazione - è mantenere la promessa fatta ai bambini e alle loro famiglie: una scuola d’infanzia bella e funzionale, con aule luminose che si affacciano su spazi verdi dove crescere e imparare con serenità. Purtroppo l’incendio ci ha impedito di aprirla a pochi giorni dall’inaugurazione, ma da allora non abbiamo mai smesso di fare tutto quanto necessario per portarla a termine. Vicende così complesse prevedono procedure e tempi che bisogna rispettare e a cui ci siano dovuti inevitabilmente attenere, sempre con il parere dei legali incaricati e dell’Ufficio Legale del Comune, per tutelare gli interessi e le ragioni dei Cittadini di Bordighera. Nel frattempo ci siamo attivati su tutti i fronti per reperire le risorse necessarie ad impedire ulteriori deterioramenti della struttura e comunque dare inizio alle opere necessarie per restituire alla Città le funzionalità della scuola dell'infanzia secondo il progetto e le indicazioni tecniche tutte già acquisite".