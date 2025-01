Suzuki Stage di piazza Colombo, svelati i nomi dei cantanti: apre Raf, poi Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede e Tedua

Anche quest'anno, il Festival di Sanremo porterà la sua magia fuori dal Teatro Ariston, trasformando Piazza Colombo nel cuore pulsante della città con il Suzuki Stage, il grande palcoscenico aperto al pubblico che animerà le serate della settimana sanremese. Dal martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025, Piazza Colombo ospiterà cinque grandi artisti che si esibiranno in collegamento con l'Ariston. La line-up include nomi di spicco come Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede e Tedua, ognuno dei quali porterà il proprio stile e la propria energia al pubblico presente nella piazza.

I riflettori del Suzuki Stage si accenderanno ufficialmente sabato 8 febbraio alle 18 con un evento speciale dedicato ai giovani talenti. Gli artisti di Area Sanremo saranno i protagonisti di uno spettacolo esclusivo, preceduti da una performance degli Urban Theory, il gruppo di ballerini che ha conquistato il pubblico con le sue coreografie spettacolari. La serata inaugurale sarà presentata da Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico per tutta la settimana, aggiungendo intrattenimento e vivacità agli eventi serali.

Come spiegato da Rai Pubblicità, il Suzuki Stage rappresenta un’occasione unica per vivere l’atmosfera del Festival anche fuori dall’Ariston, regalando momenti di musica dal vivo e coinvolgimento diretto con il pubblico. La varietà degli artisti e la qualità degli spettacoli promettono di rendere Piazza Colombo uno dei punti di riferimento principali per tutti coloro che si troveranno a Sanremo durante il Festival.