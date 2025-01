Ventimiglia punta ai finanziamenti sul turismo inclusivo: 430mila euro per unire spiagge ed entroterra

L’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, dopo aver aderito all’iniziativa promossa dalla Cooperativa Bandiera Lilla per un “turismo senza barriere”, ha presentato quale comune Capofila la propria candidatura all’avviso pubblico di Regione Liguria per la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, in forma associata e con la partecipazione degli Enti del Terzo Settore, a tema turismo inclusivo.

Il progetto mira a garantire la piena accessibilità ai servizi prevedendo, al contempo, tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità. Il partenariato risulta così composto: per l’area costiera i Comuni di Camporosso e Vallecrosia mentre per l’entroterra quelli di Airole e Dolceacqua; la SPES darà invece il proprio contributo quale ente del terzo settore. I partecipanti sono legati dall’appartenenza al Distretto Sociosanitario n. 1 e collaborano da anni su azioni specifiche di assistenza sociale, che interessano anche il settore della disabilità. Obiettivo del progetto è quello di integrare il turismo balneare con quello dell’entroterra, ammirandone le bellezze in modo assolutamente inclusivo, mediante un’offerta di mobilità guidata lungo le ciclovie che si dipanano fino alla Val Nervia che consenta, a tutti i turisti, di godere contestualmente anche delle spiagge, con un livello di servizi, infrastrutture ed offerta superiore alla media.

Con tale progetto saranno potenziate le attrezzature di accessibilità delle spiagge già esistenti nei Comuni costieri e sarà attrezzata la nuova spiaggia nell’area marina di San Giuseppe a Ventimiglia. Il progetto prevede inoltre che le spiagge vengano dotate di gazebo per la sosta in ombra delle carrozzine, ombrelloni, lettini dedicati, servizi igienici monoblocco a gettone ed autopulenti (gratuiti per le persone con disabilità), pedane per accesso al mare, docce prive di barriere, sedie da mare job etc.

Per rendere maggiormente efficace l’accessibilità delle spiagge sarà attivato un servizio di accompagnamento in mare da svolgersi ogni giorno per un numero minimo di 4 ore. Tale servizio sarà fornito dai volontari qualificati di SPES AUSER, associazione locale con esperienza nella gestione di persone con diverse disabilità. Il servizio sarà attivato su tutte le spiagge accessibili dei Comuni costieri da luglio a settembre per i due anni di durata del progetto.

Al fine di collegare il mare con l’interno si organizzeranno dei tour in bicicletta e carrozzine elettriche che sfruttando le ciclovie e le passeggiate a mare esistenti, porteranno i turisti alla scoperta dell’entroterra ventimigliese.

Il tetto massimo di finanziamento, messo a disposizione dal bando, è pari ad Euro 430.000,00 e consentirà di promuovere, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione, una nuova cultura dell'accessibilità quale leva strategica per accrescere competitività, sostenibilità ed attrattività dell'offerta turistica intemelia.

“È di importanza cruciale per l’amministrazione comunale intercettare e partecipare ad ogni forma di finanziamento extra-comunale – dichiara l’Assessore al Turismo, Serena Calcopietro. L’obiettivo è duplice: rendere le nostre spiagge più accessibili e attrarre anche quel turismo balneare invernale, dotando le nostre spiagge di strutture che possano essere messe a disposizione dei cittadini e dei turisti che decidano di svolgere attività legate al mare durante la stagione invernale, sempre nella logica di superare l’overtourism estivo. Ringrazio i sindaci e gli assessori dei comuni coinvolti per aver accolto la nostra proposta celermente”.