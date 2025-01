Riva Ligure, nuove tariffe per la mensa scolastica nel 2025: pasti a 4,50 euro per i residenti e 5,50 per i non residenti

La Giunta Comunale di Riva Ligure ha approvato un importante aggiornamento sulle tariffe del servizio di refezione scolastica per il 2025, riguardante le scuole primarie e secondarie dei Comuni associati di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio. Questo aggiornamento, mira a garantire un servizio sostenibile ed equo per le famiglie residenti e non residenti.

L’appalto per la gestione della refezione scolastica, aggiudicato alla ditta CAMST Soc. Coop., prevede un costo del buono pasto pari a 5,50 euro, IVA inclusa. La Giunta ha stabilito che i residenti continueranno a beneficiare di una compartecipazione economica da parte dei Comuni, con un costo effettivo di 4,50 euro a pasto, ridotto a 4,00 euro per le famiglie con più di un figlio iscritto. Invece, per i non residenti, il costo del buono pasto sarà interamente a loro carico, pari a 5,50 euro.

Questa decisione si inserisce in un quadro di gestione associata tra i Comuni interessati, che mira a garantire un servizio di qualità contenendo il più possibile l’impatto economico per le famiglie. Il servizio sarà inoltre accessibile solo a coloro che risultano in regola con i pagamenti, una misura introdotta per garantire la sostenibilità del sistema.

Il sindaco Giorgio Giuffra ha espresso soddisfazione per l’approvazione di queste nuove tariffe, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica per il bilancio comunale. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per garantire una rapida attuazione delle nuove disposizioni.