Sanremo: domenica alternativa per Progetto Comune, Panathlon e Famija Sanremasca, raccolti 70 kg di immondizia per le strade (Foto)

L'associazione culturale ‘Progetto Comune’, in collaborazione con Panathlon e Famija Sanremasca, ha eliminato da Sanremo oltre 70 chili di ‘rumenta’.

Domenica all'insegna del movimento, responsabilità civica e divertimento per l’associazione. Per quasi tre ore, tra distribuzione del necessario, conversazioni e confronti sulle buone pratiche, è stato portato il ‘Plogging’ (il termine deriva dall'unione di plocka upp che in svedese significa raccogliere e joggins) a passo spedito per le vie e vicoli di Sanremo.

L’associazione ha organizzato una mattinata con al centro la tutela dell'ambiente, cercando di coinvolgere e sensibilizzare il singolo cittadino ad attivarsi in prima persona verso il mantenimento di un maggior decoro della città. Tanti i cittadini che si sono fermati a ringraziare, chiedere informazioni, purtroppo anche lamentarsi di disservizi o scarsa attenzione a causa di passaggi rarefatti da parte dei netturbini. E' il caso del centro storico dove membri dell'associazione Progetto Comune (armati delle loro pinze) hanno incrociato le scale e le forbici dei concittadini volontari che decoravano via Palma con realizzazioni artistiche a tema Festival e San Valentino.

Grazie a un sole spettacolare sono stati in tanti arrivati pieni di entusiasmo al camper destinato alla raccolta dei rifiuti. A guidarlo e distribuire tutto il materiale necessario Gianni Manuguerra, consigliere del Panathlon e della Famija Sanremasca, entrambe sostenitrici dell'evento. Le varie squadre sono tornate dopo aver ‘conquistato’, nelle due ore e mezza di plogging, 15 bottiglie di vetro, 8 sacchi colmi di plastica e lattine, ben 15 sacchetti di indifferenziato, per un totale di circa 70 kg di ‘rumenta’, eliminata dalle strade e conferita ben suddivisa in Piazza Muccioli, con i sacchetti offerti da Amaie Energia.

Campioni negativi sono risultati i fumatori indisciplinati. Addirittura si sono incrociati raccoglitori e chi, con molesta forza di abitudine, buttava la sigaretta per terra, vergognandosene e scusandosene subito. I mozziconi raccolti infatti hanno rappresentato la maggioranza dei rifiuti abbandonati al suolo. Ma anche spazzolini, parti metalliche di oggetti. E visto che è inverno tante bucce di salutari mandarini.

Presente anche il vice Sindaco Fulvio Fellegara che con una squadra si è occupato della zona Porto, mentre altri membri di Panathlon (tra cui il Presidente Angelo Masin) e Famija Sanremasca di parte della ciclabile, zona corso Trento e Trieste. Un'ulteriore squadra di Progetto Comune si è occupata di via Venti Settembre, Via Palazzo, Rivolte di San Sebastiano, Via Palma, vicolo del centro storico attigui a Piazza Capitolo, Via Roglio, Via Volta, Via Pallavicino.

Con questo evento Progetto Comune ha voluto lanciare un modello virtuoso di collaborazione tra amministrazione e privato, e come tale noi intendiamo ognuno di noi: “Vogliamo rinfocolare – dicono gli organizzatori - una cordata amministrazione-singolo cittadino. Se cittadino si attiva con maggior responsabilità e dando l’esempio, l’amministrazione è stimolata a impegnarsi ancor di più rendendo massimamente efficienti i servizi. E viceversa”.