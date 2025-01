Mendatica in lutto per la morte di Nino La Manna, storico segretario comunale

Si è spento improvvisamente questa mattina, all’età di 77 anni, Antonino La Manna, noto a tutti come Nino, lasciando un profondo vuoto nell’affetto dei suoi cari e nella comunità di Mendatica, in Valle Arroscia, dove ha svolto il ruolo di segretario comunale dal 1976 al 2012. Figura di riferimento per il paese, Nino è stato un pilastro per l’amministrazione locale, accompagnando il territorio in decenni di cambiamenti con impegno e dedizione.

Nino lascia la moglie Paola Sciandini, le figlie Giulia e Alice, il fratello Pippo, la sorella Pina, i cognati e i nipoti, che si stringono nel dolore per questa perdita. La cara salma sarà vegliata nella casa di Oliveto, frazione di Imperia, fino alla celebrazione del funerale, previsto per martedì 28 gennaio alle ore 10.oo presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso di Mendatica.

La famiglia desidera ringraziare anticipatamente tutti coloro che, con la loro vicinanza e presenza, offriranno conforto in questo momento difficile e parteciperanno all’ultimo saluto. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha segnato profondamente la storia e la vita di Mendatica.