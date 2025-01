Bordighera, 98 anni fa morì Pompeo Mariani: il ricordo di Carlo Bagnasco (Foto)

"Il 25 gennaio 1927 si spegneva nella sua villa di Bordighera il pittore Pompeo Mariani. Oggi a 98 anni dalla morte ed a 168 dalla nascita, nella mia qualità di erede universale dell'artista e per testamento curatore in perpetuo della sua dimora e delle sue collezioni, ritengo giusto e doveroso ricordare questo grandissimo maestro, che per decenni si è voluto far apparire come pittore di minor rilevanza, non conoscendone a fondo la vicenda artistica ed espositiva ed i contatti intrattenuti con i più grandi galleristi e collezionisti del suo tempo" - ricorda Carlo Bagnasco parlando di Pompeo Mariani, scomparso nella sua villa a Bordighera.

"E' anche doveroso ricordare sua moglie Marcellina Caronni, la figlia di lei Maria, il suo adorato nipote Pompeo Lomazzi e Stefania Scevak, tutte persone grazie alle quali oggi a Bordighera esiste ancora un luogo unico e straordinario; una delle dieci dimore di pittori dell'800 ancora esistenti nella sua totale integrità con atelier di pertinenza e parco a livello mondiale e dove Claude Monet nel 1884 eseguì tre suoi capolavori con un uliveto secolare, parte restante dell'antico Giardino Moreno, fonte di ispirazione per la creazione del giardino di Giverny" - dice - "Un doveroso pensiero anche alla mia famiglia che per quasi trent'anni mi ha sostenuto e supportato subendo con me ogni sorta di umiliazioni, delegittimazioni, offese, ingentissimi danni morali e materiali, spesso perdendo anche alcune delle cose più care e una giusta tranquillità ma grazie a Dio anche grandi soddisfazioni e riconoscimenti soprattutto dall'estero".

"Costretti a una lotta senza fine che poteri forti e quant'altro, hanno condotto ed ancora continuano imperterriti a condurre per prendere possesso di questo luogo. Se gli eredi dell'artista e la mia famiglia non avessero resistito pur demotivati da ben nove importanti furti con la scomparsa di 120 capolavori del Maestro, di un Degas della sua collezione, senza dimenticare oro e importantissimi gioielli, oggi dove c'è ancora Villa Mariani, esisterebbe forse solo un cartello con la seguente scritta: 'Qui visse l'artista Pompeo Mariani, qui dipinse nel 1884 Claude Monet'; invece oggi Bordighera può farsi vanto di questo luogo non solo a livello regionale, non solo a livello nazionale ma nel mondo intero e credo non sia cosa di poco conto, come ha dimostrato l'evidenza avuta, dopo la mostra monegasca dedicata a Claude Monet nel 2023 al Forum Grimaldi" - mette in risalto.

"Colgo, quindi, l'occasione anche per ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e tutte le persone che dal 1998 hanno varcato i cancelli di Villa Pompeo Mariani, spesso e volentieri dandoci prova della loro partecipazione, della loro comprensione, di grande affetto e di solidarietà. Anche grazie a loro abbiamo deciso di continuare a resistere" - dichiara - "Credo che abbiamo dimostrato non solo con le parole ma anche nei fatti quanto per noi conti la cultura, il patrimonio artistico e naturale e la bellezza in tutte le sue manifestazioni al fine di lasciare alle generazioni future un qualcosa di veramente unico ed importante. Quello che ora chiediamo, soprattutto alle istituzioni, è una maggior attenzione e di non sottovalutare alcune vicende e sostenerci in importanti progetti. In allegato pubblichiamo il discorso tenuto dal Senatore Raoul Zaccari, sindaco di Bordighera dal 1946 al 1965, in occasione dell'inaugurazione del monumento dedicato a Pompeo Mariani il 3 marzo 1956, ed ancora oggi esistente nella pineta a Bordighera alta".