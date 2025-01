Imperia: lunedì 27 gennaio cerimonia ufficiale di commemorazione in occasione dell’80° anniversario del 'Giorno della Memoria'

Anche quest’anno, a Imperia, si svolgerà la cerimonia ufficiale di commemorazione in occasione dell’80° anniversario del “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti.

Le iniziative, che si terranno lunedì 27 gennaio prossimo, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, sono state organizzate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la fondazione PU.PO.LI (Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente Ligure), l’Associazione ANED (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e ISRECIM (istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea).

In particolare, la commemorazione avrà luogo a partire dalle ore 9.00, presso Piazza Fratelli Serra dove sarà deposta una corona d’alloro in memoria dei fratelli Nicola ed Enrico, partigiani imperiesi deportati nel campo di concentramento di Mauthausen.

A seguire, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, si terrà un incontro con gli studenti della provincia per condividere momenti di approfondimento sulla tragica pagina della storia del XX secolo, segnata da regimi dittatoriali che hanno violato i diritti e la dignità degli esseri umani.

All’incontro interverranno il Prefetto e il Sindaco e Presidente della Provincia di Imperia che rivolgeranno un saluto introduttivo ai ragazzi, condividendo delle riflessioni sul tema.

Successivamente, il Prof. Eugenio Ripepi, docente del “Liceo Amoretti” di Imperia e Direttore Artistico del Teatro “Salvini” di Pieve di Teco, interpreterà un brano significativo sull’esperienza dei campi di sterminio nazista.

La cerimonia si concluderà con la proiezione per gli studenti di un film sull’Olocausto.



(in basso la locandina dell'evento)