Corso di perfezionamento per barman a Imperia

Il Cescot Confesercenti di Imperia, al fine di implementare la professionalità di coloro che lavorano nel settore della somministrazione alimenti e bevande, ha il piacere di organizzare un corso di perfezionamento per barman che fornirà tutte le conoscenze teoriche e abilità pratiche necessarie.

Il corso, di 21 ore, si rivolge a coloro che sono agli inizi, ma anche a chi ha già esperienza e ha bisogno di riorganizzare e approfondire le nozioni in suo possesso e sarà a numero chiuso (12 persone massimo) per permettere ai partecipanti di lavorare utilizzando le postazioni e gli spazi a disposizione in maniera efficace. Visto il numero chiuso è importante prenotarsi sollecitamente.

Il corso si svolgerà dalle 14.00 alle 17.00 il martedì ed il giovedì.

Il calendario delle lezioni verrà ufficializzato nelle prossime settimane al raggiungimento del numero di iscrizioni necessarie .

Il programma del corso sarà suddiviso con i seguenti temi:

Panoramica attrezzature da Cocktail Bar:

Sit up di un Bancone da lavoro;

Tecniche di versaggio e unità di misura;

Panoramica dei principali prodotti da conoscere e avere in bottigliera:

Aperitivi

Bitter

Vermouth

Gin

Vodka

Rum, grog e Chacaça

Whisky

Tequila e Mezcal

Grappe, Pisco e distillati d’uva

Cognac e Brandy

Degustazione di alcuni dei principali prodotti:

Succhi, sciroppi, sode e prodotti analcolici;

Preparazione dei principali cocktail e IBA;

Twist on Classic: cosa sono, come si creano e come bilanciarli.