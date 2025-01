Sanremo, ennesima perdita d’acqua in via Duca Abruzzi: lavori in corso fino a tarda serata (Foto)

Un’altra perdita d’acqua ha colpito via Duca Abruzzi a Sanremo, questa volta all’altezza del civico 84. Per permettere i lavori di riparazione, è stata necessaria la chiusura dell’erogazione dell’acqua a partire dal civico 66 e per tutti quelli successivi.

Gli operai sono già al lavoro per risolvere il guasto, ma le operazioni, secondo le prime stime, si protrarranno fino a tarda serata. Questo ha causato inevitabili disagi ai residenti della zona, che si sono trovati improvvisamente senza approvvigionamento idrico.

Non è la prima volta che la zona è interessata da problemi di questo tipo. La rete idrica, in alcune parti della città, risulta ormai soggetta a guasti frequenti. I cittadini lamentano da tempo la necessità di interventi strutturali e più incisivi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.