"L'autismo nella scuola", incontro con Silvia Cragnolini a Vallecrosia (Foto)

"L'autismo nella scuola" sarà il tema al centro dell'incontro che si terrà sabato prossimo, il 25 gennaio, alle 10 presso il salone parrocchiale dell'oratorio Don Bosco.

Per l'occasione verrà presentato il libro "Il cammello vive nello spazio" della professoressa Silvia Cragnolini che affronta l’autismo in modo leggero e propositivo e, allo stesso tempo, serio e professionale, come un viaggio di crescita sia per chi lo vive in prima persona sia per coloro che fanno parte della vita di questi bambini speciali.

Silvia Cragnolini è un’insegnante di sostegno laureata in scienze della formazione primaria e ha sempre avuto l’attrazione per la diversità e l’aiuto al prossimo; da dieci anni si sente di dire che ha l’onore di lavorare con bambini della scuola primaria con Bisogni Educativi Speciali, in particolare autistici. Cerca di combinare come meglio può e con moltissima passione il suo ruolo di maestra, moglie e madre di una meravigliosa bambina di tre anni che l’ha accompagnata dolcemente, mentre era nel pancione, durante la stesura di questo testo; ha aspettato che crescesse per riprendere in mano quanto scritto e provare a condividerlo con colleghi, personale socio-sanitario, genitori e anche alunni, rendendolo pubblico a chiunque voglia avvicinarsi all’universo dell’autismo.