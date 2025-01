Arma di Taggia: domenica prossima alla chiesa dei SS Giuseppe e Antonio il primo concerto dell'anno per la 'OpenOrchestra'

Domenica prossima alle 16 l'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, si esibirà per la prima volta in questo nuovo anno. L'invito a suonare presso il teatro parrocchiale della chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia, è stato fatto dal parroco locale, Don Alessio Antonelli, per celebrare la giornata dedicata a San Giovanni Bosco.

Attualmente i violini del gruppo strumentale sono affidati al prof. Salvatore Burgio ed al violinista Volodymyr Baran (direttore Concorsi Internazionali di Malta, già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina); i flauti ad Antonella Bini, flautista di spicco del panorama italiano. L’Open ha ottenuto il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri. Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT), da Radio Vaticana, da TeleRadioPace e dalla Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). Inoltre è stata invitata a Roma ad esibirsi negli eventi musicali legati al Giubileo 2025, al Teatro Carlo Felice per il Festival del Compositore 2025 (26 aprile), al prossimo Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (16 - 18 maggio).

Il programma prevede musiche dal ‘700 ad oggi spaziando nei vari generi. Ospite del concerto il soprano Gabriella Carioli.