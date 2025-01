Sanremo, raid vandalico in via Padre Semeria: danneggiate auto in un parcheggio privato (foto)

Atti vandalici questa notte in un parcheggio privato in Via Padre Semeria a Sanremo. Stamani infatti, alcuni condomini si sono trovati i vetri delle proprie auto distrutti. Non è da escludere anche il tentativo di furto all’interno delle auto.

I proprietari sporgeranno denuncia e cercheranno di capire se attorno ci sono delle telecamere, per ricostruire quanto avvenuto e risalire ai colpevoli. Un brutto risveglio quindi per i residenti della zona che sperano di poter facilmente risalire agli autori confidando nel supporto delle telecamere della zona.

Con ogni probabilità gli autori degli atti vandalici hanno agito di notte.