Imperia: domani inizia in tribunale il processo per la donna morta nel 2021 a Casa Serena

Si apre domani, in tribunale ad Imperia, il processo nei confronti di Franco Bonello ed Ezio Magrino, allora rispettivamente direttore sanitario e medico di Casa Serena, casa di riposo di Poggio a Sanremo. Per loro l’accusa è di omicidio colposo, per la morte di Francese Gemelli, 89enne, strozzata dalla cintura di costrizione, nel settembre del 2021.

La donna era da tempo sottoposta all’utilizzo della cintura, come da prescrizione medica ma, spesso, si divincolava. Proprio per questo, alcuni giorni della morte si era rotta un femore.