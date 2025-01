Sanremo: sabato prossimo ‘Porte Aperte’ all’istituto turistico e sociosanitario Ruffini-Aicardi

In concomitanza con le iscrizioni online, alunni e docenti degli indirizzi Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale saranno presenti presso la sede scolastica di Valle Armea per fornire informazioni sui corsi di studio, sui quadri orario e le discipline specifiche, sulle possibilità di prosecuzione studi o inserimento nel mondo del lavoro, sull’offerta formativa e i progetti didattici del Ruffini-Aicardi.

“Nel momento importante dell’iscrizione alla scuola superiore - ha detto la Referente professoressa Katya Renda Paolino - vogliamo dare il nostro contributo per una scelta consapevole; in questa occasione si potranno avere indicazioni e supporto per le iscrizioni online e saremo ancora disponibili per tutto il periodo di attivazione della piattaforma ministeriale, previo appuntamento da concordare tramite il numero telefonico 0184 541148".