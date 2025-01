Sanremo, Simona Donati nuovo dirigente del Settore Ambito Sociale

Si è concluso questa mattina il concorso per dirigente del “Settore Ambito Sociale” del Comune di Sanremo. L’esito della selezione ha visto vincere per tale ruolo la dott.ssa Simona Donati, che lo assumerà ufficialmente a partire dal mese di febbraio.

Il Settore Servizi Sociali è uno dei più importanti e di responsabilità per un comune popoloso come Sanremo. Infatti, sono molteplici le funzioni seguite e le azioni messe in atto a favore delle fasce più deboli della cittadinanza.

Alla dott.ssa Simona Donati gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale.